Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказал свое мнение о смешанных единоборствах, заявив, что ММА не является видом спорта.

— Это не спорт, а система проведения соревнований, — заявил Карелин в интервью Youtube-каналу «Сила одного». — Это смешанные единоборства. Когда что-то с чем-то смешивают. Каждая из дисциплин, это вид спорта. Когда смешивают, это система проведения соревнований. Красиво упакованная, замечательно поданная, имеющая большую аудиторию, вызывающая правильные цивилизованные ощущения, когда надо лежачего молотить, и кровь тебя не останавливает. Гладиаторские бои, это что, вид спорта? Это система проведения соревнований.