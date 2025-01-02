Пейдж Ванзант заявила, что вернется в ММА

Бывший боец UFC Пейдж Ванзант сообщила, что ей предложили контракт на возвращение в ММА.

30-летней американке предложили выступать в новой лиге GFL, которая запустится в первом квартале 2025 года.

«Я готова к переменам и хочу снова поразить мир. Мне предложили контракт на участие в ММА, и это отличная возможность вернуться. Когда я уходила, у меня не было мотивации, но теперь я полна энтузиазма», — сказала Ванзант в своем подкасте.

Ванзант в последний раз выходила в октагон в 2020 году. В последнем поединке в UFC спортсменка проиграла бразильянке Аманде Рибас.