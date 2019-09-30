Александр Емельяненко рассказал, как оказался в тюрьме в 18 лет

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал о своем первом тюремном сроке.

— Я вырос на улице, — отметил спортсмен. — У меня мама — учитель, папа — обычный рабочий на заводе. Я все время был на улице, мы с ребятами бегали-хулиганили. Потом в нашем коллективе хулиганов начался бардак и... Я не совершал того, за что меня посадили, мне понапридумывали кучу статей. Ко мне в тюрьму приехал Федя и сказал: «Меня к тебе отправили те люди, которые тебя посадили. Если ты перед ними через меня извинишься, то получишь условный срок». Я ответил: «Слушай, Федь, если я так поступлю, то парни меня не поймут. Давай не будем больше поднимать эту тему. Я хоть и в тюрьме отсижу, но буду чист перед людьми и Богом». Не хотелось из-за личной выгоды от чего-то отказываться, перед кем-то прогибаться или извиняться.

По словам бойца, тогда он провел в тюрьме 3,5 года.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. 29 ноября тяжеловес проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь