Гордон Райан нашел автомобиль, который у него угнали грабители

Один из лучших представителей джиу-джитсу, трехкратный чемпион ADCC, чемпион IBJJF no-gi и четырехкратный чемпион Eddie Bravo Invitational Гордон Райан заявил, что он и офицеры полиции нашли угнанный автомобиль, в котором, по сообщениям Райана, находилось 1000 патронов.

«Несмотря на отключение трекера, у Ram TRX есть второй встроенный трекер, который нельзя отключить, и о котором многие люди не знают, — написал он в соцсетях. — Через 6 часов мы увидели грузовик, а через 2 дня он был у нас в руках. Я пока не могу дать слишком много информации о том, кто они (угонщики. — Прим. «СЭ») такие и чем занимаются, но знайте, что ваши машины в районе Остина не в безопасности. Это гораздо более серьезная проблема, чем я думал. Будьте готовы отнять жизнь, чтобы защитить себя и свое имущество.

Что касается вознаграждения в 5 тысяч, то никто из граждан не дал мне никакой значимой информации или советов. Я предложил разделить вознаграждение между наиболее активными офицерами, но они отказались и сказали, что им нравится заниматься этим делом. Я не могу не поблагодарить все отделы и всех тех, кто принимал в этом участие. Все были чрезмерно любезны, очень терпеливы, работали круглосуточно и добросовестно и вернули мой грузовик».

Ранее в прошлом месяце неизвестные пытались угнать автомобиль второго номера рейтинга UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили (16-4).