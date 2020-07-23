Александр Емельяненко: «Рамзан Кадыров создал мне все условия для подготовки к бою с Исмаиловым»

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о роли главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в подготовке к бою с Магомедом Исмаиловым. Поединок пройдет в Сочи 24 июля на турнире ACA.

Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 25 июля в Сочи на турнире ACA.

— Он мне создал все условия, самостоятельно я не смог бы подойти в такой форме к этому поединку, все было под его надзором, чутким руководством, — сказал Емельяненко. — Напутствий он мне перед боем не давал. Я — профессиональный боец и не нуждаюсь в психологах до или после боя.

38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом. На счету 33-летнего Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.