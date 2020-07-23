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Александр Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее Магомеда Исмаилова

09:54
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В Адлере прошла официальная процедура взвешивания перед турниром АСА 107, который состоится 24 июля. Шоу возглавит бой в тяжелом весе (свыше 93 кг) между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. 38-летний Емельяненко показал 117,1 кг, а 34-летний Исмаилов — 94,6 кг.

38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом. На счету 34-летнего Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

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