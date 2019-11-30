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Александр Емельяненко — об ударах Кокляева: «Я их не почувствовал, можно сказать, что он не попал»

02:15
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Российский боец Александр Емельяненко после победы над над стронгменом Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса отметил, что удары оппонента он практически не чувствовал. Он посоветовал Кокляеву больше тренироваться.

— У него вроде были удары вскользь, но они были не жесткими и не качественными. Я их не почувствовал, можно сказать, что он не попал, — сказал Емельяненко журналистам. — Я специально хотел растянуть бой, хотел, чтобы он показал весь свой потенциал, а так я мог бы быстрее закончить этот бой. Я давал ему возможность восстановиться. В общем, ему надо еще тренироваться и тренироваться в боксе, чтобы выходить на ринг. Я не хотел сразу побить и отправить в жесткий нокаут. Я видел, что он плывет.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191130/1561770733.html

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