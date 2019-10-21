Александр Емельяненко назвал Кокляева грузчиком

Боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя со стронгменом Михаилом Кокляевым. Встреча по правилам бокса состоится 29 ноября в Москве.

— Я бы хотел, чтобы этот поединок стал для меня максимально полезным и успешным, — цитируют «Известия» Емельяненко. — Очень хочется, чтобы Кокляев быстро не выдохся, не устал и показал свою максимальную работоспособность. Для меня это будет обычный тренировочный день. Я выйду на ринг против человека, который хочет в дальнейшем заниматься боевыми искусствами и правильным спортом. Рад, что смог обратить в смешанные единоборства человека, который раньше передвигал контейнеры, автомобили. Грубо говоря, грузчика. Пусть лучше занимается настоящим спортом. Сможет хоть за себя постоять на улице, если хулиганы нападут.

Я предоставил ему право выбора формата поединка. Думаю, ему было бы слишком тяжело освоить все виды боевых искусств за такой короткий срок. Пускай пока хотя бы с бокса начнет. В смешанных же единоборствах нужно уметь делать разные вещи: болевые, удушающие, бить не только руками, но и ногами. Для Кокляева такое вообще непостижимо. Так что начнем с простого, а уже потом перейдем к сложному.

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