Александр Емельяненко: "Чтобы ни у кого не было истерики: у меня ничего не поломано"

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал "СЭ" о травме, из-за которой не сможет выступить 10 мая на турнире "Битве на Волге".

37-летний Емельяненко должен был встретиться с бразильцем Луисом Энрике в Самаре. Однако в понедельник утром российский спортсмен выложил в Инстаграме фото, на котором его лицо покрыто ссадинами из-за падения с велосипеда.

– Только что созвонился с организаторами, показал свои травмы, – сказал Емельяненко "СЭ". – Чтобы ни у кого не было истерики, сразу скажу: у меня ничего не поломано. Это просто противные болячки. Моя травма получена не от удара. Если бьют, то остается как минимум фингал.

Знаете, это как в детстве – упасть, об асфальт удариться и ссадину получить. Вроде бы, ничего серьезного – приложил подорожник и все в порядке. Но вот заживает достаточно долго. А я не хочу, чтобы ринг залило кровью. Ведь стоит до такой болячки пальцем дотронуться, и она сразу начнет кровоточить. Из-за этого может последовать остановка боя.

Понимаю, что людям, которые смотрят бои, требуют хлеба и зрелищ – чтобы кровь хлестала и так далее. Как в фильме "Гладиатор". Мне же хотелось бы, чтобы наш спорта воспринимали правильно, а не как что-то кровожадное. И не хотелось бы, чтобы судья преждевременно остановил бой из-за кровотечения. А так я в порядке.

– Когда будет ваш следующий бой?

– Посмотрим, как быстро все заживет. Драться-то я готов хоть сегодня. Но произошел такой вот технический момент.

Мой друг выступает в дисциплине Ironman (триатлон на длинной дистанции. – Прим. "СЭ"). Говорит – у тебя последние дни подготовки, давай дадим хороший тренировочный объем. Прыгнули на велосипеды. Разогнались... И я упал.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 7 поражений и 1 ничья, 25-летнего Энрике – 10 побед, 5 поражений. (Илья Андреев)