Алджамейн Стерлинг объяснил, почему бой с О'Мэлли не будет простым

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) заявил, что ему будет проблематично сократить дистанцию в бою с Шоном О'Мэлли (16-1).

«Для меня это будет непростой бой, — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале. — Не думайте, что только потому, что Ян уложил его на землю, для меня это будет легкий бой. Сперва мне нужно занять эти позиции... я должен сократить дистанцию с парнем, чьи конечности намного длиннее моих и у которого есть нокаутирующий удар.

Все, что нужно сделать О'Мэлли в бою со мной — это встать на колени, но тогда он отдаст спину, поэтому он должен действовать быстро. Мне будет сложно повалить его так, как это сделал Ян».

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. На этом же турнире О'Мэлли победил Петра Яна (16-4) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29).