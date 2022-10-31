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Сегодня, 17:24

Тактаров: «Карелин даже говорил, что здорово, что ММА существует, и спортсмену есть куда пойти заработать денег»

Иван Шитик
Корреспондент
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Первый российский обладатель пояса UFC Олег Тактаров прокомментировал высказывания трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина о смешанных единоборствах.

«Когда мы общались с Карелиным на эту тему, я ничего подобного не слышал. Со своей стороны я всегда подчеркиваю, что классическая и вольная борьба входят в число основных видов спорта для подготовки в ММА. Сан Саныч даже говорил, что здорово, что ММА существует, и спортсмену есть куда пойти по окончании любительской карьеры и заработать денег. Он сам это делал в Японии. Правда, там бой в RINGS был понарошку. Это было не ММА. В Японии в то время был популярен про-рестлинг — постановочные бои с запланированным концом.

Люди могли в то время что-то зарабатывать. Семью надо кормить до того, пока найдешь себя в политике или бизнесе. Самые лучшие бойцы ММА очень неплохо борются и соответствуют уровню мастера спорта практически во всех дисциплинах», — рассказал Тактаров в интервью MMA.Metaratings.ru.

Ранее Карелин в интервью сравнил ММА со смешением водки и пива и раскритиковал деятельность промоутера Камила Гаджиева, что вызвало большой резонанс в мире единоборств.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/on-sam-eto-delal-v-yaponii-taktarov-zayavil-cto-ranse-karelin-podderzival-mma-52621/
Александр Карелин
Олег Тактаров
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