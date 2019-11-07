Брат чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова — Абубакар Нурмагомедов — прокомментировал «СЭ» высказывания Конора Макгрегора.

24 октября ирландец на пресс-конференции в Москве оскорбил Хабиба и дагестанцев.

— Если бы встретили Макгрегора, что бы ему сказали? — вопрос Абубакару.

— Я бы ему точно ничего не говорил.

— Ударили бы, я так понимаю?

— (Смеется) Я такого не говорил.

— Какими были ваши эмоции, когда увидели его выступление на пресс-конференции в Москве?

— Я не помню, честно говоря. У меня все внутри переворачивалось. Не знаю, что бы я с ним сделал... Не помню даже, что там было. Из-за злости. Бывает такое, что из-за злости ничего не помнишь. Вообще, не хотел бы что-либо говорить об этом человеке.

— Но никто из вашей команды не стал реагировать на выпад Макгрегора. Вы все вместе так решили?

— Если реагировать, это показуха. Выкладывать что-то, отвечать на его провокации — это лишнее. Мой брат доказал ему, что да как. Не только ему, но и всему миру, что он (Макгрегор) — сумасшедший алкоголик. Задушил его.

Хабиб победил Макгрегора 6 октября 2018 года на турнире UFC 229, поединок завершился в четвертом раунде.

Абубакар проведет первый бой в UFC 9 ноября — на шоу UFC Fight Night 163 в Москве. Его соперник — Давид Завада из Германии. Поединок пройдет в полусреднем весе (до 77,1 кг). (Илья Андреев)