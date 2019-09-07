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Абдурахимов проиграл Блэйдсу на турнире UFC 242

22:03
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Россиянин Шамиль Абдурахимов в бою в тяжелом весе на турнире UFC 242 в Абу-Даби нокаутом проиграл американцу Кертису Блэйдсу. Судья остановил поединок в начале второго раунда.

Для 38-летнего россиянина это 5 поражение при 20 победах, у 28-летнего американца теперь 12 побед при 2 поражениях.

В главном бою вечера встретятся чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Дастин Порье.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //
Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь

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