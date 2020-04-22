Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал пост о договорном характере победы Тактарова на UFC 6

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал публикацию в группе «ВКонтакте» «Dagestan MMA UFC Fighter», в которой говорится, что один из боев Олега Тактарова в UFC имел договорной характер.

В публикации приводится цитата из книги судьи Джона Маккарти, в которой он рассказывает о поединке Тактарова на турнире UFC 6 против Энтони Масиаса:

— В полуфинале, в поединке между Олегом Тактаровым и Энтони Масиасом, я уверен что я увидел первый договорной матч в UFC, оба бойца имели одного менеджера Бадди Элбина, так что, я полагаю они решили за кулисами что Масиас сольёт бой, чтобы Олег вышел в финал на бой с Танком свежим и отдохнувшим насколько это возможно. бой был очень подозрительным, Масиас сходу прыгнул в ноги и быстро постучал от Гильотины буквально за десяток секунд.

Абдулманап Нурмагомедов выложил у себя в Facebook скриншот публикации «ВКонтакте» и подписью «Артист он и есть актер».

— Актер, речь идет о боях! — написал Нурмагомедов-старший.