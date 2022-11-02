Валентина Шевченко провела тренировку вместе со своей мамой

Чемпион наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) провела тренировку вместе со своей мамой Еленой Шевченко в Бишкеке (Киргизия).

«После тренировки с моей великолепной мамой. Она тренируется каждый день и поддерживает себя в потрясающей форме! Чистое вдохновение», — написала Шевченко в соцсетях, опубликовав кадр с тренировки.

Шевченко в прошлом поединке победила Тайлу Сантос (19-2) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур и защитила титул чемпиона UFC.