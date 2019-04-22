26-летняя чемпионка России по тайскому боксу погибла в Москве

В Москве погибла 26-летняя чемпионка по тайскому боксу Кристина Мялина, информирует ren.tv.

По предварительным данным, девушка выпала из окна восьмого этажа. Ее тело обнаружили на козырьке подъезда одного из жилых домов на Кронштадтском бульваре.

Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Мялина – обладатель Кубка России 2013 года. Она входила в сборную России для участия на чемпионате Европы. В последнее она работала тренером в одном из спортивных клубов.