Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье в Twitter подчеркнул, что 23 января состоится его бой с Конором Макгрегором.

«23 января. 25 минут, чтобы сделать жизнь справедливее», — написал Порье.

January 23rd



25 minutes to make life fair. — The Diamond (@DustinPoirier) October 19, 2020

Ранее бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор написал в Twitter, что согласен на бой с Дастином Порье 23 января 2021 года. Президент UFC Дана Уайт сообщил ESPN, что эту дату ему предложила лига.