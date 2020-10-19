«25 минут, чтобы сделать жизнь справедливее». Порье — о бое с Макгрегором
07:43
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье в Twitter подчеркнул, что 23 января состоится его бой с Конором Макгрегором.
«23 января. 25 минут, чтобы сделать жизнь справедливее», — написал Порье.
Ранее бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор написал в Twitter, что согласен на бой с Дастином Порье 23 января 2021 года. Президент UFC Дана Уайт сообщил ESPN, что эту дату ему предложила лига.