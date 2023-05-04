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Висенте Люке дал прогноз на бой Мухаммада и Бернса

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Висенте Люке (21-9) считает, что Гилберт Бернс (22-5) — фаворит в противостоянии с Белалом Мухаммадом (22-3).

«Год назад я дрался с Белалом пять раундов, — сказал Люке в интервью Remember the Name. — Он определенно эволюционировал по сравнению с нашим первым боем. Помимо быстрых комбинаций он хорошо двигается и обладает хорошим ударом левой ногой, но он борется больше для того, чтобы набрать очки.

Я вижу явное преимущество Гилберта в аспекте грэпплинга. У него гораздо больше давления в дополнение к потрясающему кардио. Что касается ударной техники, то они равны. Но Гилберт сильно эволюционировал и обладает большей нокаутирующей силой.

Я не думаю, что бой дойдет до пятого раунда. Я ставлю на то, что Гилберт победит сабмишном в третьем раунде».

Мухаммад и Бернс подерутся 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Белал Мухаммад
Висенте Люке
Гилберт Бернс
UFC
ММА
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