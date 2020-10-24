В основном карде турнира UFC 254 на Бойцовском острове — несколько боев с участием россиян. Шоу пройдет вечером субботы, 24 октября, в комплексе на острове Яс около Абу-Даби (ОАЭ).

В основном карде — шесть поединков. Четвертым из них значится бой Александр Волков (Россия) — Уолт Харрис (США) в тяжелом весе (до 120,2 кг). Ориентировочное время начала этого поединка — 22.00 — 22.30 (мск).

31-летний Волков — шестой номер рейтинга тяжеловесов, его рекорд в ММА — 31-8 (в UFC — 5-2). 37-летний Харрис — восьмой в рейтинге, его статистика в ММА — 13-8 (1), в UFC — 6-7 (1).

Основной кард UFC 254 стартует в 21.00 (мск). Его откроет реванш Магомед Анкалаев (Россия) — Ион Куцелаба (Молдавия) в полутяжелом весе (до 93,0 кг). Рекорд 28-летнего Анкалаева в ММА — 13-1 (4-1 в UFC), 26-летнего Куцелабы — 15-5 (4-4).

Турнир возглавит титульный бой Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Джастин Гэтжи (США) в легком весе (до 70,3 кг). 32-летний Хабиб — непобедимый и действующий чемпион, его рекорд в ММА — 28-0 (12-0 в UFC). Статистика 31-летнего претендента и временного чемпиона Гэтжи — 22-2 в ММА (5-2 в UFC).

Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254.

Бой Хабиб — Гэтжи и поединок Волков — Харрис в основном карде шоу в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ.

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