Стало известно, сколько Хабиб и Гэтжи заработали за бой на UFC 254

Стали известны первые финансовые подробности боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Поединок состоялся 24 октября в Абу-Даби в рамках главного события UFC 254.

Хабиб получил гарантированные 3 миллиона долларов и 90 тысяч бонуса за промоушн и выступление.

Джастин Гэтжи получит гарантированные 600 тысяч долларов плюс 30 тысяч бонуса за выступление.

Данные цифры еще неполные, поскольку Хабиб и Гэтжи также получат проценты от продаж телетрансляций.

Хабиб одержал победу и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя он объявил о завершении карьеры.