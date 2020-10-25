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Стало известно, сколько Хабиб и Гэтжи заработали за бой на UFC 254

16:16
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Стали известны первые финансовые подробности боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Поединок состоялся 24 октября в Абу-Даби в рамках главного события UFC 254.

Хабиб получил гарантированные 3 миллиона долларов и 90 тысяч бонуса за промоушн и выступление.

Джастин Гэтжи получит гарантированные 600 тысяч долларов плюс 30 тысяч бонуса за выступление.

Данные цифры еще неполные, поскольку Хабиб и Гэтжи также получат проценты от продаж телетрансляций.

Хабиб одержал победу и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя он объявил о завершении карьеры.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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