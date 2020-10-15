«Рен-ТВ» покажет бой Хабиба и Гэтжи

24 октября телеканал «Рен-ТВ» проведет трансляцию главного боя турнира UFC 254 между обладателем пояса чемпиона UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел в сентябре 2019 года, одержав победу на Дастином Порье. Назначенный после него поединок с Тони Фергюсоном был отменен, а Джастин Гэтжи, заменивший Нурмагомедова, одержал победу над Фергюсоном.

Помимо главного боя турнира «Рен-ТВ» покажет зрителям бои основного карда, в одном из которых примет участие еще один российский боец.

Россиянин Александр Волков встретится с американцем Уолтом Харрисом в категории до 115 кг. Австралиец Роберт Уиттакер поборется с Джаредом Каннониром из США.

Начало трансляции — в 22:30 по московскому времени.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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