Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет без зрителей

Поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи пройдет без зрителей, сообщает в Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. План, который позволил бы промоушену допустить в зал болельщиков и выпустить билеты на UFC 254 в свободную продажу, не был утвержден в срок. Отмечается, что на боях смогут присутствовать приглашенные гости.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится в субботу, 24 октября в рамках турнира UFC 254. Турнир стартует в 21.00 по московскому времени. Выход Хабиба и Гэтжи в октагон ожидается около 23.00.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.