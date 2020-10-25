Известный в прошлом боец MMA Олег Тактаров ответил на вопрос о своей давней встрече с Хабибом Нурмагомедовым в Пензе. Прославленного спортсмена и актера спросили, что бы он посоветовал Хабибу сделать по-другому, если бы мог вернуться в ту встречу.

— Он все сделал, как я ему сказал. Наши отношения споткнулись об две вещи. Первая: то, что я ему посоветовал, он сделал с помощью моего земляка Лобова, — цитирует sport24 Тактарова. — И по этому поводу я достаточно категорично высказывался. И вторая — горлопаны, которых я себе тогда накликал своими высказываниями. Меня это завело, мне было неприятно.

Неприятно, когда люди, которые не знали, что было в Дагестане, начинают тебе говорить: «Вот, ты поехал в Дагестан, ты там пил, ты там ел, а потом всех обложил». Но они же не знают, что там было. Я тоже про это говорить не хочу. Это наша с Хабибом личная история. Не надо в нее лезть, не надо об этом говорить. Наверное, если человек не пропускает ни одного моего прямого эфира, то у него есть ко мне уважение. Мне не нравится то, что происходит в нашем спорте последнее время, и Хабиб своим красивым поведением и своим уходом успокоит своих «ультрас». Может, они наконец увидят хорошую сторону Хабиба и начнут подражать ей.

Накануне Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одолев Джастина Гэтжи. Поединок состоялся 24 октября в ОАЭ. После боя Хабиб объявил об уходе из спорта.