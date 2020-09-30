Глава UFC предложил Хабибу и Конору стать участниками реалити-шоу. Нурмагомедов отказался

Президент UFC Дана Уайт предложил Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору стать тренерами команд в новом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, однако российский боец ответил отказом. Об этом в интервью TMZ сообщил менеджер Нурмагомедова — Али Абдель-Азиз.

— На прошлой неделе Дана Уайт позвонил мне и сказал: «Али, что ты думаешь насчет того, чтобы Хабиб, если он победит [Джастина Гэтжи], и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на ESPN?» — рассказал Абдель-Азиз.

По словам менеджера, план Уайта заключался в том, чтобы Нурмагомедов и Макгрегор возглавили команды бойцов, а главным событием шоу стал бы их реванш.

— Но Хабиб отказался, — отметил Абдель-Азиз. — Он сказал: «Этот человек [Макгрегор] - человеческий мусор. Он — мусор». Когда ты касаешься дерьма, то сам начинаешь пахнуть дерьмом. Он [Конор] не заслужил этот бой.

Также менеджер сообщил, что Уайт предложил устроить такое же шоу с участием Джастина Гэтжи — если тот выиграет у Нурмагомедова. Бой между ними состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Гэтжи тоже является клиентом Абдель-Азиза.

32-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 32-летний Макгрегор — экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах. Они провели поединок 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. Хабиб победил болевым приемом. Всего на счету российского бойца 28 побед в 28 боях в ММА. У ирландца 22 победы и 4 поражения.

Ранее Конор сообщил о намерении сразиться по правилам бокса с филиппинцем Мэнни Пакьяо, а 12 декабря провести бой по правилам ММА с Дастином Порье — не в UFC.

The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу UFC, которое выходило с 2005 по 2018 годы. Участники шоу делились на две команды, возглавляемые известными бойцами. Победитель финального боя получал в награду контракт с UFC.