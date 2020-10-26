«Без вас я бы не зашел так далеко». Хабиб обратился к своей команде
07:39
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в Instagram.
«Спасибо, Братья, за все. Без вас я бы не зашел так далеко, ваша энергетика и поддержка для меня значит очень многое. Люблю вас очень», — написал Нурмагомедов.
Ранее после победы над Джастином Гэтжи Нурмагомедов заявил об окончании карьеры в UFC.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
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