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«Без вас я бы не зашел так далеко». Хабиб обратился к своей команде

07:39
Хабиб Нурмагомедов. Фото USA Today Sports
Хабиб Нурмагомедов. Фото USA Today Sports
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Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в Instagram.

«Спасибо, Братья, за все. Без вас я бы не зашел так далеко, ваша энергетика и поддержка для меня значит очень многое. Люблю вас очень», — написал Нурмагомедов.

Ранее после победы над Джастином Гэтжи Нурмагомедов заявил об окончании карьеры в UFC.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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