Александр Шлеменко: «Не могу согласиться, что Хабиб уходит на пике»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко в беседе с «СЭ» прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

— Смотрел бой на одном дыхании, очень переживал. Я был реально шокирован Хабибом. Впервые видел его в таком психоэмоциональном состоянии, в таком настрое. Реально могу сейчас сказать, что никто бы в этот вечер его не остановил, именно в таком состоянии, в котором он был. Поэтому буквально в первом раунде я уже понимал, что если Гэтжи и доживет до конца, то во втором его уже не хватит. Буквально на третьей минуте я видел, что Гэтжи задышал, он уже пятился, ну, короче, он уже был сам не свой.

Гэтжи сдался, причем стучал два раза даже, я не понимаю, почему так непрофессионально сработал судья. Сначала постучал, потом второй раз сдался, постучал, потом уже пришлось ему вырубиться. Если бы Гэтжи не сдавался — это одно, но он постучал два раза. Где судья? Я вообще не понимаю. Тем более судья стоял над ними. Куда он смотрел?

Мне сложно согласиться, что Хабиб уходит на пике. Либо ему нужно вернуться через отдых, потому что он сейчас находится в таком эмоциональном напряжении. Столько к нему приковано внимания, не знаю, мало таких даже спортсменов в мире как Хабиб сейчас, с таким уровнем медийности. Плюс, мы все знаем, что его, к сожалению, покинул самый главный наставник, его отец. И справляться с этим будет тяжело. И вот этот пик он может быстро закончиться, к сожалению. Сейчас самое время взять паузу, потому что сейчас он занимает все верхние строчки, которые можно только придумать, согласитесь. В своем весе драться ему все равно не с кем. Джордж Сент-Пьерр, с кем он хотел подраться, 70 кг вес не сделает, никогда он его не сделает. Поэтому, что его держит сейчас? (Илья Андреев)