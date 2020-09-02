Александр Шлеменко: «Харитонов тяготеет к боксу, он наверняка будет хорошо готов к Уильямсу»

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко, поделился ожиданиями от предстоящего боя Сергея Харитонова с Дэнни Уильямсом по правилам бокса, который пройдет 11 сентября в Химках.

— Харитонов хоть и выступает по правилам ММА, но не будем забывать, что он тяготеет к боксу, он много выступал в таких боях, даже на чемпионатах России по любительскому боксу и т.д, — сказал Шлеменко. — И у него базовая техника боксерская, для него этот вид спорта точно не далекий, поэтому совершенно нормально отношусь к таким боям. Если бы мы увидели кого-то из борьбы, который пропагандирует борьбу, тогда — да. А здесь техника очень схожа. Если вы посмотрите бои Сергея, он одними руками и работает в основном. Я считаю это нормально. Это обмен популярностью, обмен опытом, происходит между двумя видами спорта, поэтому считаю это только в плюс идет одному и другому виду спорта. Соперника Сергея не знаю, поэтому прогноз сложно дать. Думаю, Сергей хорошо подготовится к этому бою. По поводу перехода боксеров в единоборства, здесь сложнее, боксерам очень сложно адаптироваться и выступать хорошо.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское). (Михаил Потапов)