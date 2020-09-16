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«А как у тебя с защитой от тэйкдауна?» Хабиб обратился к Ибрагимовичу

11:14
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ" Пост Хабиба в сториз Instagram.
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу.

В сторис российский боец отрегировал на удар пяткой шведского форварда в одном из матчей.

«А как у тебя с защитой от тэйкдауна?» — написал Нурмагомедов.

Следующий поединок Хабиб проведет 24 октября против Джастина Гэтжи.

Пост Хабиба в сториз Instagram.
Пост Хабиба в сториз Instagram.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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