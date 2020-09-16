«А как у тебя с защитой от тэйкдауна?» Хабиб обратился к Ибрагимовичу
11:14
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу.
В сторис российский боец отрегировал на удар пяткой шведского форварда в одном из матчей.
«А как у тебя с защитой от тэйкдауна?» — написал Нурмагомедов.
Следующий поединок Хабиб проведет 24 октября против Джастина Гэтжи.
Пост Хабиба в сториз Instagram.
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