«А как у тебя с защитой от тэйкдауна?» Хабиб обратился к Ибрагимовичу

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу.

В сторис российский боец отрегировал на удар пяткой шведского форварда в одном из матчей.

«А как у тебя с защитой от тэйкдауна?» — написал Нурмагомедов.

Следующий поединок Хабиб проведет 24 октября против Джастина Гэтжи.