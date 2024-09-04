Что нужно знать о поединке двух россиян за чемпионский пояс Bellator.

Дата и место проведения турнира с боем Нурмагомедов — Шаблий

Россияне Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий встретятся в главном поединке турнира Bellator Champions Series 4 в ночь с 7 на 8 сентября 2024 года в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США). Вечер единоборств примет спортивный комплекс Pechanga Arena.

Нурмагомедов и Шаблий сразятся за титул чемпиона Bellator в легком весе, который принадлежит Уману. Ориентировочное время начала боя — 7.00 по московскому времени.

Полный кард турнира с боем Нурмагомедов — Шаблий

В кард Bellator Champions Series 4 вошли двенадцать поединков. Турнир начнется в в 3.00 8 сентября по московскому времени.

Усман Нурмагомедов (17-0) — Александр Шаблий (23-3)

Рауфеон Стотс (20-2) — Маркос Брено (15-3)

Лоренц Ларкин (26-8) — Леван Чохели (13-2)

Дуглас Лима (33-11) — Аарон Джеффри (14-5)

Янси Медейрос (16-8) — Жора Айвазян (14-1)

Джордан Ньюман (6-0) — Имамшафи Алиев (9-0)

Кери Тейлор Мелендес (6-0) — Сумико Инаба (7-1)

Грант Нил (9-2) — Халид Муртазалиев (17-3)

Масаюки Кикуири (9-2-1) — Херман Террадо (15-6-1)

Брайс Мередит (6-0) — Джон Макалолуй (4-1)

Джош Хокит (1-0) — Шон Роуз (2-2)

Айсия Кортез (3-0) — Эшли Тинер (4-1)

Усман Нурмагомедов и Джонни Элбен. Фото Global Look Press

Данные, рекорд и результат последнего боя Нурмагомедова

Усману Нурмагомедову 26 лет, его рост — 180 см, вес — 70 кг, размах рук — 183 см. Рекорд в профессиональных ММА — 17-0.

Предыдущий поединок боец из Дагестана провел 7 октября 2023 года, победив американца Брента Примуса единогласным решением судей в полуфинале «Гран-при легковесов» на турнире Bellator 300. Однако впоследствии этот результат был аннулирован из-за обнаружения запрещенного вещества во взятой тогда допинг-пробе чемпиона, при этом спортсмен сохранил свой пояс.

Нурмагомедов завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе 18 ноября 2022 года в поединке с бразильским бойцом Патрики Фрейре после победы единогласным решением судей. 10 марта 2023 года россиянин провел первую защиту против американца Бенсона Хендерсона и завершил бой сабмишном (удушением сзади).

Данные, рекорд и результат последнего боя Шаблия

Александру Шаблию 31 год, его рост — 176 см, вес — 70 кг, размах рук — 179 см. Профессиональный рекорд в смешанных единоборствах — 24-3.

Предыдущий поединок боец провел 17 ноября 2023 года на турнире Bellator 301 и единогласным решением судей победил бывшего чемпиона организации бразильца Патрики Питбуля Фрейре в полуфинале «Гран-при легковесов». В четвертьфинале 10 марта 2023-го россиянин взял верх над азербайджанцем Тофиком Мусаевым после технического нокаута в третьем раунде.

Александр Шаблий со своей командой. Фото Соцсети

Что говорят Нурмагомедов и Шаблий о поединке

«Я хорош в стойке, хорош в борьбе, хорош в переходах со стойки в партер. Не знаю, что он [Шаблий] будет с этим делать... Он должен будет противостоять парню, который готов там умереть. Я буду с ними бороться 25 минут. А он там каким-то боем с тенью занимается. Не знаю, посмотрим», — сказал Усман Нурмагомедов в интервью «СЭ».

«Завышать Усмана не хочу. Ничего удивительного для меня не случится. Я дрался с такими тиграми, как Адриано Мартинс, который побеждал Ислама Махачева и Рустама Хабилова. Тогда Мартинс был на ходу. Поэтому впереди еще один бой для меня. Недооценки нет. Но и преувеличения в силах Усмана тоже», — сказал Шаблий в интервью MMA Metaratings.

Прогнозы и коэффициенты на бой Нурмагомедов — Шаблий

Экс-чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов отдает предпочтение Шаблию в бою против Нурмагомедова, но будет поддерживать обладателя пояса.

«Нас ждет очень крутой поединок, где достаточно сложно выделить фаворита. Но я думаю, что небольшой фаворит в этом противостоянии все-таки Александр Шаблий. Именно за счет опыта больших боев. Но болеть я буду за Усмана, за молодую школу. Всегда хочется, чтобы молодая школа побеждала. Многое будет зависеть от борьбы. Я думаю, что Усман будет инициировать именно борьбу. Если у него получится это сделать, то в таком случае бой он будет забирать. Сложно сказать, как именно закончится бой. Не знаю, пройдет ли он всю дистанцию. Но больше половины дистанции должен», — сказал Сулумов в интервью Sport24.

Боец ММА Эдуард Вартанян вспомнил свой поединок с Шаблием и отметил изменения в стиле Александра.

«Интересное противостояние. Считаю, что Шаблий лучше чувствует себя в стойке и его атаки будут более результативными. Если Усман будет переходить от ударки к борьбе, то ключевой фактор — сможет ли Александр вставать. Мне интересен этот бой. Думаю, что Шаблий — фаворит. Усман должен искать переходы от ударки к борьбе, Александр — работать малокомбинационными ударами и поддавливать», — сказал Вартанян в интервью «РБ Спорт».

Букмекеры отдают предпочтение действующему чемпиону. Коэффициент на победу Нурмагомедова — 1.27, Шаблия — 3.77.

Усман Нурмагомедов. Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Где смотреть турнир с боем Нурмагомедов — Шаблий

Прямую трансляцию турнира Bellator Champions Series 4 в России покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Прямой эфир начнется в 3.00 8 сентября по московскому времени.