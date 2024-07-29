«Играть в брата с Шаблием не собираюсь. Собираюсь размазать». Усман Нурмагомедов проехался по сопернику и заодно по Царукяну

Резкое интервью. Усман умеет в треш-ток.

7 сентября состоится один из самых ожидаемых боев года — чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (троюродный брат Хабиба) будет защищать титул в поединке с Александром Шаблием. Бой должен был пройти в мае, но Усман снялся из-за болезни, и у Александра, проведшего дорогостоящие сборы, появилось подозрение, что Нурмагомедов был просто плохо готов. Сейчас Усман в Абу-Даби, где на выходных в UFC подерется его родной старший брат Умар — против Кори Сэндхэгена. В субботу же Усман посетил турнир UAE Warriors, где ответил на вопросы «СЭ» и Sport24.

«Я буду бороться с Шаблием 25 минут. А он там каким-то боем с тенью занимается»

— Мы же бойцы, мы не роботы, травмы случаются — и я не исключение. Слетел... За 18 боев ни разу не было, чтобы я провалил весогонку или слетел с какого-то боя. Это был первый случай. Было, да. Но сейчас у меня уже почти полный лагерь, в Америке будет завершающий тренировочный сбор. Этот бой в силе — если с ним чего-то не случится или со мной. Мы же не знаем, что может завтра в мире случиться. Иншаллах, 7 сентября все вопросы, все, что вокруг этого было надуто, — все утихнет.

— А каким ты представляешь это противостояние? Например, Шаблий хочет выйти и нокаутировать, четко цель обозначил.

— А кого он нокаутировал вот так четко разве? В последние три-четыре года? Ему сейчас 31. Примуса старого, которому 35, он во втором раунде зацепил. Кого еще он нокаутировал?

— Тофика Мусаева киком в корпус.

— Второй раунд. А он же говорит, что в первом раунде нокаутирует. У этих ребят не было той базы, которая у меня есть. Я хорош в стойке, хорош в борьбе, хорош в переходах со стойки в партер. Не знаю, что он будет с этим делать... Он должен будет противостоять парню, который готов там умереть. Я буду с ними бороться 25 минут. А он там каким-то боем с тенью занимается. Не знаю, посмотрим...

Фото Соцсети

«Я такие ошибки, как Царукян, не делаю. Я не прохожу тупо в одну ногу 25 минут»

— Шаблий работал в Кисловодске с Арманом Царукяном достаточное количество времени. Способен ли Царукян помочь Шаблию — чтобы он мог противостоять твоей борьбе?

— Не думаю. Арман — да, вольник. Но не думаю. Потому что я намного выше Армана, у меня рычаги длиннее, я прохожу по-другому. Я не вольник. У меня борьба на другом уровне. И она колоссально отличается от того, как борется Арман. Мы видели борьбу Армана против Гамрота. Я такие ошибки не делаю. Я не прохожу тупо в одну ногу 25 минут.

— А ты можешь представить, что бой с Шаблием пройдет чисто в стойке? И будет ли у тебя преимущество в этом?

— Да. Почему нет? Мне вполне комфортно работать в стойке — и в правше, и в левше. Мне без разницы. Я улучшаю себя каждый день во всем. У меня нет такого, что я сижу и думаю, в чем хорош Шаблий, где мне надо будет [стать лучше]. Я себя улучшаю. Я собой занят. А что говорят люди — он это, он то... Меня это не волнует. Я знаю, кто я.

— Недавно был бой Александра Волкова и Сергея Павловича, между ними возникло напряжение. А будет ли напряжение перед вашим боем с Шаблием?

— Почему нет? А что мешает нам создать напряжение? Да, взаимное уважение есть, но этот парень собирается выйти и побить меня. Это не означает, что я должен стоять с ним рядом, обниматься и в брата играть. Я не собираюсь с ним в брата играть. Я собираюсь зайти и разнести его. А что было у Павловича и Александра [Волкова] - сами разберутся, не мое дело.

Усман Нурмагомедов. Фото Соцсети

«Я был хулиганом, делал необдуманные вещи. Но не задевал чью-то честь»

— Увидел комментарий, что ваш бой — противостояние темпераментов, где Александр — приятный и добрый парень, а ты — хулиган. Правильно ли роли распределены?

— Со стороны виднее. Пускай так и будет. Мне комфортно в любой позиции. Пускай хулиганом ставят.

— Имамшафи Алиев говорил, что тебя в школе все опасались — потому что хулиганом был.

— Ну, хулиганом был, что скажешь. Делал всякие такие необдуманные вещи. Но в рамках. Не задевал чью-то честь. Дрались с ровесниками, со старшими, младших особо так не трогал. Для младших у меня младшие братья были, для старших — старшие. С ровесниками сам дрался. Ну, детство такое. Сейчас, конечно, у детей другое, но... Да, был хулиганом, но сейчас в рамках держу себя (улыбается).

— Давно уже ничего такого не было, да?

— Не-не, давно не было. Чтобы на улице кому-то че-то — это я уже оставил давно. Кому что доказывать?

— Амру Магомедов сказал, что Кейн Веласкес восхищался вашими с ним спаррингами.

— Это было, когда я готовился к бою против Примуса. У нас акклиматизация была, мы в первый день зашли.. Не помню, присутствовал ли Хавьер, но точно Кейн был в углу, подсказывал обоим. Мы зарубились. Имамшафи там тоже был. Он остановил нас. На второй или третий раунд зашел и остановил нас. Говорит: «Эй-эй, успокойтесь!» Я говорю: «Че случилось?» и Амру: «Че случилось?» Он: «Че вы здесь? Че случилось?» Я говорю: «Дай спарринги делать! Мы работаем!» — «Точно все нормально?» Я: «Да нормально все». И вот так, короче, четыре раунда сделали. В следующий раз Кейн собрал весь зал — со второго, с первого — и все смотрели, как мы рубились. Но у нас на уважении, мы помогали друг другу, не было такого, чтобы мы убивали друг друга.

— Ислам Махачев работал с Александром Шаблием. Были ли от него советы?

— Как сами думаете? Конечно, были. И эти советы я использую в бою.

«Говорить, что это [снятие с боя] тактический ход — глупая мысль Шаблия. Пусть не обижается»

— Шаблий предположил, что отмена боя в мае была тактическим ходом — так как Хабиб увидел, что ты недостаточно готов.

— Он может так предположить, проблем же нет, пускай думает. Отвергать, отрицать, что этого не было, я не хочу. Пускай думает так.

— Хабиб — человек, который определяет, выйдешь ты на бой или нет?

— Зная Хабиба, я думаю, никто не может сказать, что он скажет своему бойцу: «Сейчас не выходи, отдохни, [выйдешь] в следующий раз». Он не такой человек. У Хабиба — вы сами знаете — все или ничего. Говорить, что это тактический ход — это какая-то глупая мысль Александра. Пускай не обижается и готовится к бою.

— А Хабиб в твоем углу будет?

— Хабиб будет в моем углу.

— А ты будешь на бое Умара?

— Да. В углу буду, Иншаллах. После его боя улетим на следующий день [в США].

Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов. Фото Соцсети

«На бое Ислама и Порье сказал одноклубнику: «Если я тебя ударю, если случайно попаду... Я нервный. Меня оставь!»

— Сразу после победы Ислама Махачева над Дастином Порье ты залетел в клетку. Какие эмоции тогда тобой двигали?

— Честно сказать, по-моему видению, бой должен был пройти для Ислама очень легко. Но он как-то сложился так, что там кровь... Зашел Ислам с ним в глубокие воды. И у меня эмоции прям... не сдержался, так скажем. И я как-то оказался внутри клетки. Даже не помню, как перепрыгнул через эту сетку. Пытался разобрать, как я прыгнул, но я не помню. Хотя нам говорили, что после того, как он выиграет, мы аккуратно все зайдем, фотку сделаем. Заранее меня предупреждали: «Не надо!» Я говорил тому, кто рядом со мной стоял — одноклубнику: «Если я тебя ударю, если случайно попаду... Я нервный. Меня оставь!»

— В итоге фотку сделал ты.

— Фотка получилась легендарная, честно сказать. Неплохая. Это знаешь... искренние эмоции за своего брата.

— А после что происходило? Когда тебя увели?

— А они просто вывели меня на улицу — и все. Я там сел на такси и в гостиницу поехал, уже успокоился. Работа закончена — и все.

— У тебя вроде небольшой кипиш был с охраной, ты говорил: «Easy, easy».

— Они же знают меня. Вот этот охранник меня знает. Они просто дергать [стали], я говорю: «Эй, легче, жи есть». Другой, который сзади появился, он палестинец. И они кричит: «Усман, Усман!» «Ты, — говорю. — Идем со мной». Какой-то дурак, жи есть... Я так не выразился! (Улыбается.) Говорю: «Какой-то бешеный. Да-да, пойдем». И он вывел меня. Я там остановился, чуть передохнул, в себя чуть пришел. Он мне говорит: «Надо выйти». — «В смысле выйти? Я же вышел». — «Нет, тебе надо покинуть арену. Если не покинешь — меня уволят». Я говорю: «У вас здесь хорошие правила, ко всем одинаковые». И вот так вышел, сел в машину — и в гостиницу.

— А это самые бешеные эмоции, которые у тебя были?

— Нет. Один раз было, что я болел за Умара, и у меня болезнь выскочила из-за того, что перенервничал! На нервной почве у меня псориаз вышел на теле — еще лет десять назад. Чемпионат России по тайскому боксу — с Алаварди Рамазановым, который сейчас в One FC дерется, бывший чемпион.