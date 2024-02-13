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Сегодня, 15:28

Вадим Немков: «У Хабиба борьба нескучная, но не хотел бы драться, как он»

Давид Хачатрян
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Вадим Немков, Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) в интервью «СЭ» оценил бойцовский стиль экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

— Вадим, не было такого, что ты смотрел бой Хабиба и думал: «Я хочу так же уметь», и потом, допустим, это пробовал на тренировках?

— Нет, если честно. Мне нравится стиль, когда больше стойки. У Хабиба борьба нескучная, работал много, добивал, но мне работа в стойке больше нравится. Для зрителя она больше интересна, я так считаю. Я понимаю, что это его стиль, он так работает, он всех так побеждает, ему ничего менять не надо. Но так же не хотел бы [драться]. Про Ислама [Махачева] так нельзя сказать. Ислам может и в стойке зарубиться, и в борьбе хорошо побороться.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Вадим Немков
Хабиб Нурмагомедов
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