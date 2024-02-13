Тофик Мусаев подерется с Альфи Дэвисом 22 марта на Bellator 302

Второй номер рейтинга Bellator в легком весе Тофик Мусаев (22-5) проведет следующий бой против британца Альфи Дэвиса (16-4) 22 марта на Bellator 302 в Белфасте, Северная Ирландия. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

Мусаев потерпел прошлое поражение от первого номера рейтинга россиянина Александра Шаблия (24-3) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 10 марта 2023-го на Bellator 292 в Сан-Хосе, США.

Дэвис в прошлый раз также проиграл Шаблию, но единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 21 мая 2021-го на Bellator 259 в Ункасвилле, США.