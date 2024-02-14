Фабиан Эдвардс подерется с Аароном Джеффри 22 марта на Bellator 302

Брат чемпиона полусреднего веса UFC Леона Эдвардса Фабиан (12-3), который занимает первую строчку в рейтинге среднего веса Bellator, проведет следующий поединок против четвертого номера рейтинга канадца Аарона Джеффри (14-4) 22 марта на Bellator 302 в Белфасте, Северная Ирландия, сообщает сайт лиги.

Эдвардс в прошлом бою проиграл чемпиону Джонни Эблену (14-0) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября 2023-го на Bellator 299 в Дублине, Ирландия.

Джеффри в прошлом бою одолел Далтона Роста (8-1) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 11 августа 2023-го на Bellator 298 в Су-Фолс, США.