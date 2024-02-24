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24 февраля, 18:00

Немков — Капелоцца: когда и как смотреть трансляцию боя в России

Немков проведет поединок с Капелоццой на турнире «PFL vs Bellator Champs. Чемпионы» 24 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вадим Немков.
Фото Bellator

Российский боец Вадим Немков дебютирует в тяжелом весе (до 120 кг), он проведет поединок с бывшим чемпионом PFL Бруно Капелоццой в рамках турнира «PFL vs Bellator Champs. Чемпионы» в субботу, 24 февраля. Вечер ММА пройдет на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Основной кард стартует 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира на своем сайте. Следить за поединками в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке.

Пояс Bellator Немков завоевал летом 2020 года в поединке против Райана Бейдера. 34-летний бразилец стал победителем «Гран-при» PFL в тяжелом весе в 2021 году (на его счету — три боя нокаутами, и победа в финале единогласным решением над Анте Делией).

Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в нашем материале.

Бруно Каппелозза
Вадим Немков
ММА
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