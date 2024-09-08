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Сарнавский считает, что Шаблий слишком мало рисковал в поединке с Нурмагомедовым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова над Александром Шаблием в поединке за звание чемпиона Bellator в легком весе.

«Бой для обоих был тяжелый. Не в плане самого поединка, а в части давления, которое было с каждой стороны. Саня хотел выиграть пояс, у него была мечта выиграть пояс Bellator. Усман хотел доказать, что он чемпион, сохранить свой нолик. Поэтому бой прошел в такой осторожной манере, более тактически оба вели бой.

Но если ты претендент, ты должен делать больше, должен брать риски на себя. Усман работал по плану, держал свою дистанцию и просто расстреливал руками, ногами и где-то борьбой сработал. Саня сильно много пережидал и не рисковал, хотя мог делать. Вот начал немного рисковать в пятом раунде, тогда начал маленько поддавливать», — цитирует Сарнавского MMA.Metaratings.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

Александр Сарнавский
Усман Нурмагомедов
ММА
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