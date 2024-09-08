Гордеев оценил победу Нурмагомедова над Шаблием

Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова над Александром Шаблием в поединке за звание чемпиона Bellator в легком весе.

«Хороший, интересный бой. То есть, неинтересный, возможно, для зрителей, которые обычные обыватели, но интересный для профессионалов. Усман молодец, грамотно работал на ногах, также удерживал дистанцию ногами. Были попытки перевода хорошие.

Саня не смог найти ключ, дистанцию подобрать, так сказать, и постепенно подустал еще к этому всему. Было интересно смотреть, как Усман нейтрализует сильные стороны Александра», — цитирует Гордеева MMA.Metaratings.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.