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Бикрев: «Нурмагомедов не позволил Шаблию ничего сделать в стойке»

Алина Савинова
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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова над Александром Шаблием на турнире Bellator.

«Бой оставил двоякое впечатление. С одной стороны, Усман — красавец. Очень круто отработал и ничего не дал сделать Шаблию. С другой, видимо, Саня слишком зарядился и переживал. Было видно, что у него все пошло не по плану и ничего не получилось. Нужно отдать должное Усману — в стойке он вообще ничего не дал сделать. Интересно, что он — полная противоположность Хабибу. Также было видно, что Саня намного меньше. Усман больше по антропометрии и больше весил. Сложилось впечатление, что они из разных весовых. Думаю, это тоже сказалось», — цитирует Бикрева «РБ Спорт».

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой проходил 8 сентября на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

Источник: РБ Спорт
Усман Нурмагомедов
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