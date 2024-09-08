Тренер Магомедов: «Усман Нурмагомедов сделал свою работу для победы над Шаблием»

Российский тренер по MMA и менеджер Магомед Магомедов прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова над Александром Шаблием в поединке за звание чемпиона Bellator в легком весе.

«Усман сделал свою работу для победы, он молод ему нужна была победа любым способом. Для этого он сделал все что нужно, а Шаблий не смог раскрыться. Было видно, что есть какое-то давление на него. Присутствие Хабиба в углу оказывает большое давление на соперников в больших боях», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.