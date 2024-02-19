Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко (40-7) в интервью «СЭ» отметил, что экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) — самый думающий из его команды боец.

— В чем Вадим Немков лучше всех?

— Из всех Вадим — самый думающий, Он знает, что хочет, и идет к своей цели. Если Вадику указываешь на что-то, он это через голову пропускает. В первую очередь пытается понять, чего от него хочу. Потому что я стараюсь показать — как он делает и как надо делать, показать разницу — что если он будет делать техничнее, это будет и быстрее, и точнее, и жестче. Или в каком-то приеме борцовском... он ухватывает, он старается додуматься головой, и он растет — быстрее всех и больше всех.

— Когда в партере боролись, с кем из ваших бойцов вам было тяжелее всего?

— Они все интересные... наверное, с Вадимом. Не потому что у него какие-то приемы, а потому что он нестандартно гибкий. У него есть какая-то гибкость... Допустим, в тех моментах, где я других бойцов спокойно переворачивал, он мог вернуть меня обратно — когда я был, как мне казалось, в позиционно выигрышном положении.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.