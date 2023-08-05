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Сегодня, 09:06

Бой Усмана Нурмагомедова и Брента Примуса состоится 7 октября

Руслан Минаев
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Усман Нурмагомедов.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Поединок между россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом состоится 7 октября в Сан-Диего (штат Калифорния, США). Бой пройдет на турнире Bellator 300 в рамках полуфинала Гран-при в легком весе.

В четвертьфинале Гран-при 38-летний Примус победил француза Мансура Барнауи единогласным решением судей, благодаря чему получил возможность подраться с Нурмагомедовым, который владеет чемпионским поясом в легком весе.

Предыдущий бой 25-летнего россиянина состоялся 10 марта против Бенсона Хендерсона. Нурмагомедов победил удушающим приемом в первом раунде.

Брент Примус
Усман Нурмагомедов
ММА
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