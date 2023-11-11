«Массовая драка» в Подмосковье: сцепились две звезды индустрии поп-ММА, теперь им готовы заплатить по 4 млн

Встреча Регбиста и Альфреда Аудиторе закончилась их потасовкой. Разняли быстро, но шума много.

На турнире AMC Fight Nights было аж 15 боев в клетке и один бой в зале, у трибун — друг в друга вцепились Мухаммад Носаев (ака Альфредо Аудиторе) и Данил Алеев (ака Регбист). В СМИ пошли новости, что «на турнире по ММА в Подмосковье произошла массовая драка», но это очень большое преувеличение, так как дрались лишь Носаев и Алеев. И драка была совсем не продолжительной.

Возникла следующая ситуация: Регбист давал интервью блогеру Кимчи, мимо проходил Альфредо, поздоровался с Кимчи, протянул руку Регбисту, а тот ее жать не стал (дело в том, что между ними где-то полтора года назад был заочный конфликт — например, Альфредо называл Регбиста «максимально неприятным типом, алкашом»). Носаев воспринял жест Алеева агрессивно — сказал «Ты мне руку жать не будешь?!» и стал хватать оппонента за куртку. Регбист тут же дал Альфредо пощечину. Носаев, с детства занимающийся дзюдо, схватил Алеева и повалил на пол. Драка не получила развития — парней быстро разняли охранники.

Через некоторое время Регбиста атаковал товарищ Альфредо. На видео не видно, какой урон он причинил Алееву, но Носаев сказал в интервью «СЭ»: «Мой друг ему пощечину дал!»

А вот более обширная цитата Альфредо: «Знал, что эту мразь растаскаю! Реально мразь — руку ему дают, а он не протягивает. Если ты на меня обижен за те слова — встреться со мной на улице! Как я ему говорил: «Давай, разберемся!» Я на него газовал, а он не отвечал. А сейчас перед камерами вспомнил... Я доволен — я всунул ему, что хотел».

Сам же Регбист пока еще не прокомментировал ситуацию.

Вроде бы, тривиальная драка из мира поп-ММА, коих там сотни. Но есть одно «но»: впервые сцепились лица промоушенов — ведь Регбист — фронтмен Top Dog (кулачные бои), а Альфредо Аудиторе — фронтмен Hype Fighting (поп-ММА чистой воды). Логично, если между ними последует уже официальный бой.

Носаев в такой бой не верит: «Если этот мешок дерьма против меня выйдет... Но он не выйдет, он трус, что я только не записывал в сторис, — он не отвечал. Он никогда в жизни против меня по ММА не выйдет. Официально: я ему бы дал 2 миллиона из своего кармана, если он со мной выйдет [по ММА]».

Владелец Hype Fighting Ахмед Закаряев в интервью «СЭ» сначала не смог вспомнить прозвище Алеева (назвал Питбулем), а затем сказал, что единственный, кто смог бы устроить бой Регбиста и Альфредо — это президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Гаджиев в свою очередь заявил, что действительно готов взяться за организацию этого поединка, но платить Алееву и Носаеву космические гонорары — не готов. Причина логична: оба популярны в Youtube, но плохо знакомы широкому зрителю (вероятно, читающие этот материал вообще впервые слышат о них). То есть федеральному ТВ такой поединок не нужен.

«Альфредо и Регбисту я готов заплатить по 4 миллиона рублей, — сказал Гаджиев журналистам. — Они сейчас скажут: «Да нееет, туда-сюда». Ок. Нет — значит, нет. Пускай никто не испытывает иллюзий насчет стоимости своих поединков и реальной возможности их продавать. У этого боя будет большая аудитория — безусловно. Весь интернет будет пестреть и так далее.

Но, знаете, парадокс: я не смогу прийти на федеральный канал и продать им такой главный бой вечера. Они скажут: «Нет, пускай будет соглавным». Значит, мне нужно будет найти деньги еще на главный бой. Я не смогу продать билеты на этот бой. Потому что люди либо будут готовы посмотреть его в Youtube, либо будут готовы прийти и битком заполнить зал — но не платя деньги.

Поэтому экономики в этом бою нет. Хайп большой, но это тот случай, когда я этот хайп не смогу монетизировать. если бы Fight Nights был Youtube-проектом — можно было бы заплатить за этот бой больше, а так — 4 миллиона рублей и — вперед и с песней, мы готовы".

Итог: если кто-то заволновался, что в Live Arena случилась МАССОВАЯ драка стенку на стенку с бросанием кресел друг в друга и т.д., то пусть не волнуется — была 10-секундная потасовка один на один с пощечиной и броском. Ну, а более полноценный бой Регбиста и Альфредо возможен разве что на улице.