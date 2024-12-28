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Сегодня, 19:20

Гаджиев объяснил, почему не готов устраивать Александру Емельяненко бои

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент лиги Fight Nights Камил Гаджиев объяснил «СЭ», почему не готов устраивать Александру Емельяненко бои.

«Почему не готов делать Александру Емельяненко бои? Ну, потому что я не понимаю к чему АЕ готов, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — А готов ли он драться с более или менее серьезными людьми? Или вообще с дерущимися людьми хотя бы. Нужно видеть какой-то бой, чтобы делать какой-то вывод».

«Но я неплохой бой придумал — Александр Емельяненко — Никита Бурчак (бывший менеджер Емельяненко — Прим. «СЭ»), — продолжил Гаджиев. — Бурчак с Емельяненко что-то не поделили. Его Емельяненко в чем-то обвинил, и я подумал, что они как бы и по антропометрии одинаковы, и один не спортсмен, но физически крепкий человек, а второй — не спортсмен, а уже физически деградировавший. Вот хороший бой».

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В прошлом поединке, который состоялся 21 декабря на турнире NFL 2 в Ингушетии, Емельяненко нокаутом в первом раунде победил стендап-артиста Алексея Гончарова.

Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
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