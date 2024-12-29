Камил Гаджиев рассказал, как «навтыкал» дрифтеру за то, что тот мешал спать в новой квартире в Москве

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «СЭ» рассказал, как побил дрифтера за шумную езду возле его новой квартиры в Москве.

— Вы рассказывали, что после переезда в новую квартиру вам мешают спать дрифтеры и прочие. Удалось вам их разогнать?

— Автогонщики — круто, а дрифтеры — нет. Хотя дрифт — это очень сложно, но для меня крутой дрифтер — это автогонщик. А человек, который крутит пятаки у меня там, рискуя здоровьем не только своим, а еще чужим, — это опасный дурак. Но я их чуть-чуть подразогнал их на самом деле. Плюс, в конце концов, государство вмешалось, где-то поставило камеры, лежачки... Ну, сейчас еще зима. Думаю, летом выползут.

— Прям кричали на них? Или как?

— Я в моменте вообще психанул, выбежал. Одного догнал, другого не догнал. Того, кого догнал, аккуратно ему навтыкал. Ну, на эмоциях, конечно. И я не могу сказать, что он после этого не появлялся. Кто его знает? Может быть, как с гуся вода... Я вообще какой-то стал слишком социальный, что ли. Скажу так: если машина несется по двору, я пытаюсь этого человека догнать и сделать ему внушение. Меня это не оставляет, я прям за ним бегу. Бегу и догоняю, говорю: «Ты подумай, ты сейчас можешь просто случайно сбить ребенка! Ты и ребенка погубишь, и себя. Ты можешь сесть на всю жизнь!».