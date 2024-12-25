Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
AMC Fight Nights

Сегодня, 11:05

Боец ММА Алиев: «Главное, чтобы Газаев меня не взял никакой хитростью»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тяжеловес Fight Nights Омар Алиев прокомментировал самый странный бой в карьере своего соперника Михаила Газаева.

«Это был интересный перфоманс. В мире ММА мало кто способен выбирать неформальные тактики против своих оппонентов. Я пересматривал этот бой и заметил, что уже с начала боя он стал передвигаться на третьей точкой. Главное, чтобы меня он не взял никакой хитростью. Об этом переживаю», — цитирует Алиева Vprognoze.ru.

Алиев и Газаев проведут поединок 27 декабря на турнире Fight Nights в Москве.

Источник: Vprognoze.ru
ММА
AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В клубе оценили вероятность ухода Угальде, а новый спортдир уже уволился с предыдущего места работы и едет в Москву? Что сейчас происходит в «Спартаке»
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Биография Александра Галлямова: карьера и жизнь призера Олимпийских игр и партнера Анастасии Мишиной
Бирюков заявил, что вратарь «Металлурга» Набоков не перейдет в СКА
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сулумов: «Счет 50-45 в пользу Грозина — это смешно, но ныть не буду»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости