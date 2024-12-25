Боец ММА Алиев: «Главное, чтобы Газаев меня не взял никакой хитростью»

Тяжеловес Fight Nights Омар Алиев прокомментировал самый странный бой в карьере своего соперника Михаила Газаева.

«Это был интересный перфоманс. В мире ММА мало кто способен выбирать неформальные тактики против своих оппонентов. Я пересматривал этот бой и заметил, что уже с начала боя он стал передвигаться на третьей точкой. Главное, чтобы меня он не взял никакой хитростью. Об этом переживаю», — цитирует Алиева Vprognoze.ru.

Алиев и Газаев проведут поединок 27 декабря на турнире Fight Nights в Москве.