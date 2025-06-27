Вартанян: «Я с Пираевым тренировался. Выиграю у него 10 раз из 10»

Эдуард Вартанян согласился биться с Марифом Пираевым за гонорар, где будет предусмотрен бонус за победу.

По словам бойцовского менеджера Азамата Бостанова, который вел переговоры, Вартаняну были предложены два варианта: либо фиксированный гонорар без бонуса за победу, либо гонорар с бонусом за победу, но с меньшей фиксированной суммой. Вартанян выбрал второй вариант.

«Я что, Марифа не знаю? Я с ним тренировался, 10 раз из 10 я у него выиграю», — сказал Вартанян в разговоре с Бостановым, фрагмент которого опубликован в соцсетях Fight Nights.

Бой между Вартаняном и Пираевым состоится 16 августа на турнире Fight Nights в Минске.