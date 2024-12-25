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СК завершил следствие по делу об убийстве бойца ММА Мутаева

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Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства бойца ММА промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева, информирует Telegram-канале СУ СК по Республике Дагестан. Сообщается, что предварительное следствие окончено, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Мутаев был убит в Махачкале в ночь на 1 февраля, он умер от ранений по пути в больницу.

Магомедрасул Мутаев. «Последней каплей было, когда знакомые написали: «Ты не мужчина». Задержанный за убийство Мутаева рассказал свою версию событий

19-летний местный житель обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). 31 января 2024 года он на почве ранее возникших неприязненных отношений произвел не менее 7 выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия в 21-летнего Мутаева, после чего скрылся с места преступления. Через некоторое время обвиняемый сам явился в органы с повинной. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено окончательное обвинение.

Источник: СУ СК России по Республике Дагестан
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