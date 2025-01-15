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AMC Fight Nights

Сегодня, 13:30

Турнир Fight Nights 126 пройдет 21 февраля в Сочи на Красной Поляне

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Турнир Бетсити-Fight Nights 126 пройдет 21 февраля в Сочи на RED ARENA, сообщает пресс-служба турнира.

Главным событием вечера станет реванш между чемпионом лиги в полусреднем весе Дмитрием Бикревым и Гойти Дазаевым.

В со-главном бою Александр Сарнавский, недавно упустивший свой титул, встретится с бразильцем Адриано Мартинсом.

Также в карде бой Бабули «Ингушский Халк» Цолоев против Армена Торосяна. В случае победы, Цолоев получит титульный шанс.

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