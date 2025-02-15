Гаджиев: «Если Минеев и вернется, то только для боя со Штырковым»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что чемпион лиги в среднем весе Владимир Минеев близок к завершению карьеры.

«Минеев — нормальный, крепкий мужик, который не тренируется. Вообще. Наверное, занимается ОФП, отжиманиями на кулаках. Каратистскую тему никуда не денешь, как и отбивание стен в подъездах. Он не бегает кроссы, не ездит на сборы, не тренируется. Занимается общественной деятельностью и половину времени проводит на СВО. Про него мало что слышно. Он особо и не светится. Если он вернется, то вернется для боя со Штырковым. Сейчас не до этого. Он скорее не подерется, чем подерется», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

В ноябре 2023 года Минеев победил Ивана Штырков в поединке по правилам кикбоксинга. По условиям контракта он должен дать Штыркову реванш по правилам ММА на площадке RCC.