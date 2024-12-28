Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
AMC Fight Nights

Сегодня, 19:10

Гаджиев — об убытках из-за отмены турнира Fight Nights 126: «Просто взяли и выбросили 6 миллионов рублей»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Отмененный турнир Fight Nights 126 может состояться 14 февраля в Москве. Об этом «СЭ» сообщил президент промоушена Камил Гаджиев.

«Новая дата турнира? 99 процентов — это 14 февраля, — сказал Гаджиев «СЭ». — У нас же еще добавляется титульный бой Бикрев — Дазаев. Мы разделим на два турнира: один [турнир] проведем 14 февраля в Москве, второй — 21 февраля в Сочи. Скорее всего так».

Также Гаджиев рассказал о финансовых убытках из-за отмены турнира Fight Nights 126 в последний момент.

«Финансовые убытки из-за переноса турнира? Вчера я посчитал. Если взять в рублях, то деньги, которые мы просто взяли и выбросили, — это 6 миллионов рублей», — добавил Гаджиев.

Турнир Fight Nights 126 должен был состояться 27 декабря в Москве. В главном событии вечера россиянин Александр Сарнавский должен был встретиться с бразильцем Адриано Мартинсом.

Камил Гаджиев
AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Балет «Щелкунчик» в Большом театре покажут на Первом канале
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Капитан «Вашингтона» Овечкин может сыграть до новогодней ночи
Популярное видео
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гаджиев заявил, что турнир Fight Nights 126 в Москве был отменен из-за угроз террористических актов

Гаджиев объяснил, почему не готов устраивать Александру Емельяненко бои

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости