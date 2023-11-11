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AMC Fight Nights

Сегодня, 01:56

«Знал, что раскатаю». Один из участников прокомментировал драку на турнире по ММА в Подмосковье

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Фронтмен Hype Fighting Мохамммед Носаев (ака Альфредо Аудиторе) прокомментировал «СЭ» драку с руководителем Top Dog Данилом Алеевым (ака Регбист) на турнире AMC Fight Nights.

«Альфредо про драку с Регбистом: «Знал, что эту мразь растаскаю! — сказал Носаев. — Реально мразь — руку ему дают, а он не протягивает. Если ты на меня обижен за те слова — встреться со мной на улице! Как я ему говорил: «Давай, разберемся!» Я на него газовал, а он не отвечал. А сейчас перед камерами вспомнил... Я доволен — я всунул ему, что хотел. Если этот мешок дерьма против меня выйдет... Но он не выйдет, он трус, что я только не записывал в сторис, — он не отвечал. Он никогда в жизни против меня по ММА не выйдет. Официально: я ему бы дал 2 миллиона из своего кармана, если он со мной выйдет [по ММА]».

Турнир AMC Fight Nights прошел на «Live Arena» в Московской области.

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Источник: https://youtu.be/218qy1d5zU4
ММА
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AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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